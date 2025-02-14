«День похоти!»: Милонов заявил, что «нормальные» люди не празднуют 14 февраля
Виталий Милонов заявил НСН, что маркетинг сделал из праздника легкомысленный день для тех, кто не ищет серьезных отношений.
«Нормальные» люди не будут отмечать День святого Валентина, так как праздник далек от ценностей любви, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
«Во что День святого Валентина превратился с помощью маркетинга? Продажа трусов с сердечками, реклама кабаков с наценками за столик. О любви речи не идет, это день похоти, день легкомысленной случки, не день любви, семьи и верности. Здесь у нас любовь – это как способ переспать с кем-то, способ повысить продажи. Появляются отвратительные картинки, надувные шарики с жутко пошлыми надписями, открытки с мужиками. Это тошнотный порошок для любого нормального русского человека! Деградация праздника уничтожает смысл этого праздника», - отметил он.
Депутат призвал присмотреться к людям, которые отмечают этот праздник.
«Его праздновать нормальным людям нет смысла. Если ваша подруга предлагает его отпраздновать, посмотрите, судя по всему, хорошего брака не получится, ей нужны от вас материальные блага. Если мужчина вам предлагает праздновать, оцените, не «ходок» ли он, так как нормальный мужчина такое праздновать не будет», - заключил собеседник НСН.
В России День святого Валентина ежегодно подвергается критике депутатов, политиков и священников — из-за того, что он «навязан нам западной культурой» и «не имеет ничего общего с настоящей любовью». При этом он любим и, как показал опрос, россияне готовы тратиться по случаю этого праздника.
Мужчины оказались щедрее женщин на 14 февраля: они в среднем тратят на подарок 8,6 тысячи рублей, а россиянки — 6,4 тысячи рублей. Что же касаемо самих свиданий, то средний чек одного «романтика» в 26 крупнейших городах России за последние 12 месяцев, с февраля 2024 года вырос на 10%. Дороже всего свидание обойдется москвичам - они потратят не менее 6 990 рублей.
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