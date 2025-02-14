«Навязан Западом»: В России призвали заменить 14 февраля Днем любви

День святого Валентина нужно заменить на российский День любви с правильными ценностями, заявила психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская в пресс-центре НСН.

«День святого Валентина – это не праздник семьи, праздник изначально пришел с Запада. Он нам навязан, чтобы наше общество подорвать, на Западе нет никакой духовности. Это коммерческий проект, который приносит большие деньги. Наша страна, наша культура всю жизнь строилась на традиционных ценностях, души, семьи, рождении детей. А этот праздник нам впихнул Запад. Если взять все праздники в целом, они объединяют семьи, приносят радостные эмоции. 14 февраля можно заменить на другой день, сделать, например, День любви», - рассказала она.

День святого Валентина – это праздник торговли, маркетплейсов, в этот день профессионалы умудряются продать любую вещь в три раза дороже, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.

