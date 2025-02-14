«В три раза дороже»: Милонов назвал День святого Валентина праздником торговли
Виталий Милонов заявил НСН, что высоко ценит мастерство современных маркетологов, но люди не должны на это вестись.
День святого Валентина – это праздник торговли, маркетплейсов, в этот день профессионалы умудряются продать любую вещь в три раза дороже, заявил зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
«День святого Валентина – это бинго, это праздник торговли, маркетплейсов, мегапродаж, день, когда продажи можно поднять просто так. К маркетплейсам нет никаких претензий, я высоко ценю мастерство современного маркетинга. Любую вещь можно продать в три раза дороже, это праздник селлеров», - рассказал он.
В России День святого Валентина ежегодно подвергается критике депутатов, политиков и священников — из-за того, что он «навязан нам западной культурой» и «не имеет ничего общего с настоящей любовью». При этом он любим и, как показал опрос, россияне готовы тратиться по случаю этого праздника.
Мужчины оказались щедрее женщин на 14 февраля: они в среднем тратят на подарок 8,6 тысячи рублей, а россиянки — 6,4 тысячи рублей. Что же касаемо самих свиданий, то средний чек одного «романтика» в 26 крупнейших городах России за последние 12 месяцев, с февраля 2024 года вырос на 10%. Дороже всего свидание обойдется москвичам - они потратят не менее 6 990 рублей.
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