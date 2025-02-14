«Переписываются два года»: Психолог призвала не искать серьезных отношений в интернете
Роза Гнедовская заявила НСН, что на сайтах знакомств в основном сидят мужчины, которые не хотят тратить на женщину свое время.
Знакомства в интернете очень редко приводят к серьезным отношениям, так как обычно мужчины в этом случае преследуют другие цели, заявила психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская в пресс-центре НСН.
«Вопрос знакомств сегодня неоднозначный, в интернете знакомство зачастую означает, что это не совсем про отношения. Мужчины могут год-два вести переписки, не хотят даже просто встречаться, хотят интимные переписки. Никто не хочет ухаживать, встречаться, тратить свое время и так далее. Подобные приложения больше подходят для флирта. В этом нет ничего криминального с точки зрения безопасности, но это не для серьезных намерений. Когда мы начинаем искать, мы не находим, так не работает. Лучше расслабиться и заняться собой», - пояснила психолог.
Мужчины дарят женщинам на 14 февраля бижутерию и украшения, женщины чаще делают выбор в пользу белья и шуточных наборов, заявила маркетолог и селлер на маркетплейсах Ольга Лосева в пресс-центре НСН.
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