«Переписываются два года»: Психолог призвала не искать серьезных отношений в интернете

Знакомства в интернете очень редко приводят к серьезным отношениям, так как обычно мужчины в этом случае преследуют другие цели, заявила психолог, эксперт в области кризиса отношений Роза Гнедовская в пресс-центре НСН.

«Вопрос знакомств сегодня неоднозначный, в интернете знакомство зачастую означает, что это не совсем про отношения. Мужчины могут год-два вести переписки, не хотят даже просто встречаться, хотят интимные переписки. Никто не хочет ухаживать, встречаться, тратить свое время и так далее. Подобные приложения больше подходят для флирта. В этом нет ничего криминального с точки зрения безопасности, но это не для серьезных намерений. Когда мы начинаем искать, мы не находим, так не работает. Лучше расслабиться и заняться собой», - пояснила психолог.

Мужчины дарят женщинам на 14 февраля бижутерию и украшения, женщины чаще делают выбор в пользу белья и шуточных наборов, заявила маркетолог и селлер на маркетплейсах Ольга Лосева в пресс-центре НСН.

