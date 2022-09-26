Донбасс выбирает: как прошли референдумы и что будет дальше

26.09.2022 состоится брифинг Игоря Стрелкова, посвященный результатам референдумов о вхождении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.
27.09.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова на тему: «Итоги референдумов о вхождении ДНР и ЛНР в состав России».
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали в пятницу, 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Председатель ЦИК Луганской народной республики Елена Кравченко заявила, что за три дня голосования о вхождении ЛНР в состав России явка составила 76,09%. По данным ЦИК ДНР, по результатам первых трех дней явка составила 77,12%. Таким образом, референдумы признаны состоявшимися, поскольку на них проголосовало более 50% избирателей. Референдумы продлятся до 27 сентября.
Как проходили референдумы и какие геополитические изменения произойдут по их итогам, обсудим в ходе брифинга.
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8