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Донбасс выбирает: как прошли референдумы и что будет дальше

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Начало конференции

12:00

27 сентября 2022

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

26.09.2022 состоится брифинг Игоря Стрелкова, посвященный результатам референдумов о вхождении республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.

27.09.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова на тему: «Итоги референдумов о вхождении ДНР и ЛНР в состав России».

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали в пятницу, 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Председатель ЦИК Луганской народной республики Елена Кравченко заявила, что за три дня голосования о вхождении ЛНР в состав России явка составила 76,09%. По данным ЦИК ДНР, по результатам первых трех дней явка составила 77,12%. Таким образом, референдумы признаны состоявшимися, поскольку на них проголосовало более 50% избирателей. Референдумы продлятся до 27 сентября.

Как проходили референдумы и какие геополитические изменения произойдут по их итогам, обсудим в ходе брифинга.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеферендумДонбасс
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