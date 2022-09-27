Стрелков: После референдума Москва может объявить Киеву войну
Если ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области войдут в состав РФ, то это станет поводом для ультиматума Украине, сказал НСН Игорь Стрелков.
Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что при вхождении в состав России Луганской, Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей у Москвы появится ультиматум для Киева.
«Кардинально изменится статус этих территорий. Они войдут в состав России и пребывание на данной территории ВСУ, станет поводом для ультиматума Киеву – немедленно покинуть территории. Если Украина, а вероятность 99%, откажется от выполнения данного ультиматума, то Россия будет вправе объявить Украину войну, либо перевести СВО в режим контртеррористической операции (КТО). Что даст КТО? Она даст юридическое основание для ведения боевых действий, потому что юридического статуса СВО нет», - сказал Стрелков.
Ранее Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что ВСУ в ближайшее время попытаются нанести новые сильные удары. Это, по словам Стрелкова, им необходимо пока на фронт не начали поступать подкрепления из мобилизованных военнослужащих запаса из России.
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