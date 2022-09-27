Стрелков: ВСУ усилит наступление до приезда фронт мобилизованных россиян

Украинские военные в ближайшее время попытаются нанести новые сильные удары по ЛНР и Запорожью, сказал Игорь Стрелков.

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что до приезда на фронт мобилизованных россиян ВСУ может нанести ряд сильных ударов.

«Анализ ситуации говорит, что ВСУ в ближайшее время попытаются нанести новые сильные удары. Вероятно, будут пытаться продвигаться на севере ЛНР, либо на Запорожье. Им объективно это необходимо пока на фронт не начали поступать подкрепления из мобилизованных военнослужащих запаса из России. Времени для проведения таких операций у Украины осталось 2-3 недели», - сказал Стрелков.

Ранее Игорь Стрелков в эфире НСН назвал основные направления, где сейчас ведутся ожесточенные бои.

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Фото: соцсети
ТЕГИ:ЛНРИгорь СтрелковВоенная ОперацияВСУ
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