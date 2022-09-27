Стрелков: ВСУ усилит наступление до приезда фронт мобилизованных россиян
Украинские военные в ближайшее время попытаются нанести новые сильные удары по ЛНР и Запорожью, сказал Игорь Стрелков.
Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что до приезда на фронт мобилизованных россиян ВСУ может нанести ряд сильных ударов.
«Анализ ситуации говорит, что ВСУ в ближайшее время попытаются нанести новые сильные удары. Вероятно, будут пытаться продвигаться на севере ЛНР, либо на Запорожье. Им объективно это необходимо пока на фронт не начали поступать подкрепления из мобилизованных военнослужащих запаса из России. Времени для проведения таких операций у Украины осталось 2-3 недели», - сказал Стрелков.
Ранее Игорь Стрелков в эфире НСН назвал основные направления, где сейчас ведутся ожесточенные бои.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+36 605 / сут.
Умерли
387 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+59 547 / сут.
- Песков: Россия сохраняет готовность к переговорам с Украиной
- Песков не стал комментировать слухи о создании Крымского федерального округа
- Мишустин: прорабатываются дополнительные льготы для мобилизованных
- «Чрезвычайно обеспокоены»: Песков не исключил диверсию на «Северном потоке»
- В США заявили о сосредоточении кораблей России и Китая в Беринговом море
- СМИ: В Новосибирске экс-сенатора Лаптева задержали по подозрению в получении взятки
- Microsoft ограничил доступ к обновлению операционной системы Windows для россиян
- В Думе заявили о возможной мобилизации трёх тысяч медработников
- Экс-постпред при ЕС Чижов назначен сенатором от Карелии
- Борт МЧС готов к эвакуации в Москву раненых при стрельбе в школе Ижевска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru