Стрелков: Мобилизация снизит риск применения Россией ядерного оружия
Применение ядерного оружия нецелесообразно при условии, что НАТО не вмешается в российско-украинский конфликт, сказал НСН Игорь Стрелков.
Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что при миллионной российской армии и невмешательстве НАТО в конфликт с Украиной ядерное оружие применять нецелесообразно.
«Мобилизация идет достаточно успешно. Сотни тысяч людей явились по повесткам. Антивоенное движение и скрытое дезертирство носит характер процента от общего числа призванных. Полагаю, что если НАТО своими кадровыми частями и средствами поражения не вмешаются, то применение ядерного оружия не только не целесообразно, но и не нужно. Создав армию в районе миллиона человек, Россия сможет нанести поражение Украине в течение нескольких месяцев без всякого ядерного оружия», - сказал Стрелков.
Ранее Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что после референдума Москва может объявить Киеву войну.
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