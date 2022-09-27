Стрелков: Мобилизация снизит риск применения Россией ядерного оружия

Применение ядерного оружия нецелесообразно при условии, что НАТО не вмешается в российско-украинский конфликт, сказал НСН Игорь Стрелков.

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что при миллионной российской армии и невмешательстве НАТО в конфликт с Украиной ядерное оружие применять нецелесообразно.

Стрелков: Текущая волна мобилизации в России первая, но далеко не последняя

«Мобилизация идет достаточно успешно. Сотни тысяч людей явились по повесткам. Антивоенное движение и скрытое дезертирство носит характер процента от общего числа призванных. Полагаю, что если НАТО своими кадровыми частями и средствами поражения не вмешаются, то применение ядерного оружия не только не целесообразно, но и не нужно. Создав армию в районе миллиона человек, Россия сможет нанести поражение Украине в течение нескольких месяцев без всякого ядерного оружия», - сказал Стрелков.

Ранее Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что после референдума Москва может объявить Киеву войну.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:Ядерное ОружиеНАТОВСУМобилизация
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры