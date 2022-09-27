Стрелков: Текущая волна мобилизации в России первая, но далеко не последняя
Россия создаст качественное и количественное превосходство над ВСУ, сказал НСН Игорь Стрелков.
Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН предположил, что в России пройдет несколько волн мобилизации, что в конечном итоге создаст качественное превосходство над украинскими военными.
«Я полагаю, что Россия проведет несколько волн мобилизации. Создаст качественное и количественное превосходство над ВСУ, разгромит ее и принудит к капитуляции. Вижу только такой итог. Надеюсь, что НАТО не вступит в полномасштабный конфликт с Россией и ограничится поставками оружия и наемниками. Но все равно Украине грозит полное поражение с последующим переформатированием», - заявил Стрелков.
Он подчеркнул, что мобилизация помогает снизить шансы на применение Россией ядерного оружия.
21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призвать собираются около 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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