Стрелков: Текущая волна мобилизации в России первая, но далеко не последняя

Россия создаст качественное и количественное превосходство над ВСУ, сказал НСН Игорь Стрелков.

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН предположил, что в России пройдет несколько волн мобилизации, что в конечном итоге создаст качественное превосходство над украинскими военными.

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«Я полагаю, что Россия проведет несколько волн мобилизации. Создаст качественное и количественное превосходство над ВСУ, разгромит ее и принудит к капитуляции. Вижу только такой итог. Надеюсь, что НАТО не вступит в полномасштабный конфликт с Россией и ограничится поставками оружия и наемниками. Но все равно Украине грозит полное поражение с последующим переформатированием», - заявил Стрелков.

Он подчеркнул, что мобилизация помогает снизить шансы на применение Россией ядерного оружия.

21 сентября президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призвать собираются около 300 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Военная ОперацияНАТОМобилизацияВСУИгорь Стрелков
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