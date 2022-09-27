«Народ воевать готов»: Стрелков заявил о 80% явки в военкоматы
В ряде регионов явка в военкоматы составила 80% в первые дни мобилизации, сказал НСН Игорь Стрелков
Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН заявил, что меньше всего мобилизационная явка отмечается в мегаполисах, а в некоторых регионах она в первые дни составила больше 80%.
«Народ воевать готов. По ряду областей в первые дни явка призываемых составила больше 80% от тех, кому разослали повестки. Если бы россияне не хотели защищать свою Родину, то не было бы такой явки в военкоматы. Да, есть регионы, где сейчас, допустим Дагестан, массовые беспорядки. Есть регионы, где явка относительно невелика – это мегаполисы. Но в основном люди явились в военкоматы, а значит, они готовы, что их поставят в строй и они готовы воевать. По моим данным резко увеличилось количество желающих идти в добровольческие подразделения», - сказал Стрелков.
Ранее Игорь Стрелков в эфире НСН заявил, что после референдума Москва может объявить Киеву войну.
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