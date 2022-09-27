«Пытаются окружить Лиман»: Стрелков назвал цели наступления ВСУ на Донбассе

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН назвал направления, где сейчас идут наиболее активные боевые действия.

«Наиболее ожесточенные боевые действия сейчас идут на севере ЛНР – Лиман (Красный Лиман, - прим. НСН), противник пытается окружить город со всех сторон. Боевые действия идут в районе поселка Дробышево, Яровая. Дробышево частично удерживается нашими подразделениям, частично ВСУ. Противник пытается окружить Лиман с двух сторон. Второе направление идет со стороны Дубровки. На данный момент противнику не удалось ни окружить город, ни ворваться в него. Бои продолжаются. Еще одно направление – Сватово. Противник со стороны Купянска пытается осуществить наступление, чтобы занять город – важный райцентр ЛНР – и одержать серьезную медийную победу, потому что город был освобожден одним из первых в феврале. На остальных фронтах – затишье. Под Херсоном противник после неудачных атак на Правдино, где он потерял 2 усиленных роты, новых атак не было», - сказал Стрелков.

На Запорожье, по словам, Стрелкова, ВСУ тоже снизили свою активность. Это позволило провести референдумы в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях по вопросу вхождения в состав России.

«Вопреки моим ожиданиям, и, слава богу, противник не начал наступление на Запорожском фронте с целью сорвать референдум. И уже не успеет оказать влияние на ход референдумов», - сказал Стрелков.

Итоги референдума могут озвучить уже до конца недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

