03.09.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Долговые ямы и кредиты под 100% годовых. Нужны ли россиянам МФО?»

Более 8 млн россиян находятся в бедственном финансовом положении или не могут самостоятельно балансировать свои доходы и расходы. Именно эти граждане не вылезают из долговых ям микрофинансовых организаций (МФО), оплачивая долги по ставкам выше 250% годовых. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ЦБ запретить деятельность всех МФО в России. По ее словам, из-за таких организаций люди «попадают в реальную кабалу». С ней согласны более двух третей россиян. В ответ на это Набиуллина заявила, что под видом МФО часто действуют нелегальные кредиторы и если запретить легальные, то они уйдут «в тень».

По сообщениям СМИ, почти треть опрошенных россиян — 32,3% — нуждаются сегодня в кредитах. Из них 9,7% заявили, что им «очень нужен кредит», а 22,6% — что «кредит нужен, но срочной потребности нет». Среди наиболее популярных целей кредитования россияне чаще всего называли покупку жилья (26,5% опрошенных), лечение (15,5%), приобретение техники и электроники (14,3%), ремонт дома или квартиры (13,5%) и покупку автомобиля (12,9%).

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов;

Председатель Совета Союза Микрофинансовых Организаций "Микрофинансирование и Развитие" Эльман Мехтиев;

Экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова;

Финансист Андрей Мовшович

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

На сколько сегодня высокая закредитованность населения России?

Какими способами можно снизить кредитную нагрузку россиян?

Сколько россиян имеет долги перед МФО?

Реален ли запрет МФО для российской экономики сегодня?

Какие последствия возможного запрета МФО могут быть?

Какова доля кредитов приходится на МФО?

Законны ли ставки под 250% годовых?

Как сегодня происходят взыскания долгов с людей, имеющих просрочки по выплатам?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



