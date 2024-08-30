03.09.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Долговые ямы и кредиты под 100% годовых. Нужны ли россиянам МФО?»
Более 8 млн россиян находятся в бедственном финансовом положении или не могут самостоятельно балансировать свои доходы и расходы. Именно эти граждане не вылезают из долговых ям микрофинансовых организаций (МФО), оплачивая долги по ставкам выше 250% годовых. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила ЦБ запретить деятельность всех МФО в России. По ее словам, из-за таких организаций люди «попадают в реальную кабалу». С ней согласны более двух третей россиян. В ответ на это Набиуллина заявила, что под видом МФО часто действуют нелегальные кредиторы и если запретить легальные, то они уйдут «в тень».
По сообщениям СМИ, почти треть опрошенных россиян — 32,3% — нуждаются сегодня в кредитах. Из них 9,7% заявили, что им «очень нужен кредит», а 22,6% — что «кредит нужен, но срочной потребности нет». Среди наиболее популярных целей кредитования россияне чаще всего называли покупку жилья (26,5% опрошенных), лечение (15,5%), приобретение техники и электроники (14,3%), ремонт дома или квартиры (13,5%) и покупку автомобиля (12,9%).
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов;
- Председатель Совета Союза Микрофинансовых Организаций "Микрофинансирование и Развитие" Эльман Мехтиев;
- Экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова;
- Финансист Андрей Мовшович
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- На сколько сегодня высокая закредитованность населения России?
- Какими способами можно снизить кредитную нагрузку россиян?
- Сколько россиян имеет долги перед МФО?
- Реален ли запрет МФО для российской экономики сегодня?
- Какие последствия возможного запрета МФО могут быть?
- Какова доля кредитов приходится на МФО?
- Законны ли ставки под 250% годовых?
- Как сегодня происходят взыскания долгов с людей, имеющих просрочки по выплатам?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 13:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8