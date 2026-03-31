01.04.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Закон о криптовалютах: Каким будет новое цифровое будущее»

Криптовалюты долгое время были не под контролем у государства. На днях правительство одобрило законопроекты о криптовалютах в России. Пакет документов установит требования к обращению цифровых валют и правила доступа к ним для инвесторов.

Продавать и менять криптовалюту смогут обменники из реестра ЦБ, брокеры и доверительные управляющие, а отдельные криптовалюты смогут торговаться на организованных биржевых торгах. Для допуска криптомонет к публичным торгам в РФ установлены жесткие критерии, один из них - средняя рыночная капитализация монеты за два года свыше 5 трлн руб. (около $61 млрд). Рассчитываться криптовалютой внутри страны будет по-прежнему запрещено - по аналогии с иностранной валютой (этой позиции с самого начала обсуждения темы неизменно придерживался Центробанк).

Участники пресс-конференции:

директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

экономист, эксперт по финансовым рынкам Алексей Мокров.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Как закон о криптовалюте изменит экономику нашей страны?

Что изменится для инвесторов в этом году?

Чем опасна криптовалюта?

Как много сегодня людей инвестируют в криптовалюту?

Нужно ли платить налоги с дохода от криптовалют?

Какие операции с криптовалютами разрешены, а какие запрещены?



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



