До 50%: Банки призвали учитывать долговую нагрузку при выдаче займа под залог жилья
Россияне бы не лишались единственного жилья, если бы банки учитывали общую долговую нагрузку при выдаче кредита под залог квартиры, сказал НСН Эльман Мехтиев.
Банкам стоит запретить выдавать кредиты под залог недвижимости клиентам с долговой нагрузкой выше 50%, заявил в пресс-центре НСН председатель Совета Союза Микрофинансовых Организаций «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев.
«Если бы банк не имел права выдавать кредит под залог имущества при существенной долговой нагрузке независимо от того, какие это долги, тогда клиент бы не лишился своего единственного жилья. Если бы банк был вынужден посчитать текущие и будущие платежи без рефинансирования, этого бы не происходило. Предлагаю запретить выдавать кредиты под залог недвижимости, если показатель долговой нагрузки превышает 50%», - заявил он.
Ранее экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова сообщила «Радиоточке НСН», что россияне, которые не могут закрыть долги, обращаются за новым займом для оплаты предыдущей задолженности. Если банки отказывают им в кредите, они вынуждены закладывать имущество, либо банкротиться.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru