До 50%: Банки призвали учитывать долговую нагрузку при выдаче займа под залог жилья

«Если бы банк не имел права выдавать кредит под залог имущества при существенной долговой нагрузке независимо от того, какие это долги, тогда клиент бы не лишился своего единственного жилья. Если бы банк был вынужден посчитать текущие и будущие платежи без рефинансирования, этого бы не происходило. Предлагаю запретить выдавать кредиты под залог недвижимости, если показатель долговой нагрузки превышает 50%», - заявил он.

Ранее экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова сообщила «Радиоточке НСН», что россияне, которые не могут закрыть долги, обращаются за новым займом для оплаты предыдущей задолженности. Если банки отказывают им в кредите, они вынуждены закладывать имущество, либо банкротиться.

