24.03.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Сугробы тают вместе с нервами. Как пережить весеннее обострение»

В России и мире отмечается значительный рост числа психических заболеваний, превысивший 1 млрд человек на планете. В РФ заболеваемость депрессиями и тревожными расстройствами за последние 4 года выросла на 21,5%, достигнув 4 млн человек. С наступлением весны у людей с психическими расстройствами чаще фиксируются рецидивы из-за перестройки биологических систем организма и резких перепадов настроения заявляют эксперты. Психиатры утверждают, что суицидальность статистически достигает пика не зимой, а весной. Маниакальные состояния у людей с биполярным расстройством — тоже. Число экстренных психиатрических обращений в переходные месяцы на 10–15% выше. В марте-апреле количество людей, страдающих бессонницей, увеличивается на 20% по сравнению с другими месяцами в году.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

Чем обусловлен рост числа психических заболеваний?

Кто сегодня чаще страдает психическими заболеваниями: мужчины или женщины?

Как связана погода с психологическим состоянием и каково влияние затяжной зимы?

Действительно ли сегодня люди стали чаще принимать антидепрессанты?

Можно ли самостоятельно справиться с депрессией?

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП) Виктор Дмитриев;

Сенатор Айрат Гибатдинов;

Психолог Наталия Романова;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

