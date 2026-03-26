27.03.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Роды с психологом: Как Минздрав стимулирует бездетных женщин?»

В период с января по ноябрь 2025 года суммарный коэффициент рождаемости в России снизился 1,399 до 1,376 ребенка на одну женщину. Такие данные озвучил директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров. Причем снижение зафиксировано более чем в 60 регионах.

Тем не менее, государство активно пытается помочь демографии - по итогам 2025 года рост рождаемости зафиксирован в 18 регионах страны. В регионах РФ расширен перечень мер поддержки для улучшения демографии. Например, с 2026 года предложена единовременная выплата в размере не менее 200 тысяч рублей при рождении ребенка в студенческой семье. Также россиянкам хотят устроить репродуктивную диспансеризацию. Для этого планируется провести анкетирование, во время которого россиянки, ответившие, что не хотят детей, могут быть направлены к психологу. Это следует из документа, утвержденного Минздравом РФ. Как заявляют эксперты, консультация может помочь сформировать у женщины положительное отношение к рождению детей.

Участники пресс-конференции:

Психолог Евгения Огаркова;

Гинеколог-репродуктолог Мария Милютина;

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Какова в России статистика рождаемости детей?

Какое количество семей бесплодны?

Много ли у нас многодетных семей?

Как в России государство стимулирует женщин рожать?

Поможет ли поход к психологу убедить россиянок рожать детей?

Как улучшить демографию в России?

Помог ли запрет рекламы чайлдфри увеличению рождаемости?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

