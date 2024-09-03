«Проценты не волнуют»: Отличие между банком и МФО объяснили разной клиентской базой

«Когда пришел коронавирус, а затем началась спецоперация, банк России отменил ограничения по полной стоимости кредита, потому что банки заявляли, что в этих условиях им сложно выполнять нормативы, установленные регулятором. Однако банки не стали кредитовать под более высокий процент, потому что это другой слой населения и тип потребителей. Образно, клиентура банка – 80% подтвержденный доход, 20% неподтвержденный доход, а клиентура МФО – 20% подтвержденный доход, 80% неподтвержденный доход. Человеку все равно, какая процентная ставка, пока он не попал на просрочку», - пояснил он.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что кассы взаимопощи помогли бы российским компаниям защитить своих сотрудников от излишней закредитованности.

