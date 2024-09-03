«Проценты не волнуют»: Отличие между банком и МФО объяснили разной клиентской базой
Большинство россиян не задумывается о процентной ставке займа, пока не допускает просрочки, сообщил НСН Эльман Мехтиев.
К микрофинансовым организациям чаще всего обращаются россияне, которые не могут подтвердить свой доход. Об этом в пресс-центре НСН рассказал председатель Совета Союза Микрофинансовых Организаций «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев.
«Когда пришел коронавирус, а затем началась спецоперация, банк России отменил ограничения по полной стоимости кредита, потому что банки заявляли, что в этих условиях им сложно выполнять нормативы, установленные регулятором. Однако банки не стали кредитовать под более высокий процент, потому что это другой слой населения и тип потребителей. Образно, клиентура банка – 80% подтвержденный доход, 20% неподтвержденный доход, а клиентура МФО – 20% подтвержденный доход, 80% неподтвержденный доход. Человеку все равно, какая процентная ставка, пока он не попал на просрочку», - пояснил он.
Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов заявил «Радиоточке НСН», что кассы взаимопощи помогли бы российским компаниям защитить своих сотрудников от излишней закредитованности.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам дали советы, как подготовить урожай картофеля к хранению
- Минюст предложил ввести обязательную примирительную процедуру при разводе
- Минюст РФ предложил облегчить процесс передачи осужденных иностранцев
- СМИ: Загадочный российский дрон заметили на Украине
- Находившегося в розыске экс-мэра Магаса задержали в Грозном
- Сбербанк с начала года предотвратил хищения на сумму более 200 миллиардов рублей
- Путин: Для России отношения с Монголией выглядят одними из приоритетных
- МЧС отчиталось о перемещении более 10 тысяч человек из Курской области в ПВР
- В России число компаний с удаленным режимом работы выросло на треть
- СМИ: Париж и Ниамей де-факто разорвали дипломатические отношения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru