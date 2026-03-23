Ложечка за маму: Как победить эпидемию детского ожирения?

Начало конференции

11:00

26 марта 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

8 903 594 54 37

26.03.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ложечка за маму: Как победить эпидемию детского ожирения?»

Число россиян с избыточным весом растёт с каждым годом. По данным МИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова, в прошлом году диагноз «ожирение» получили около 36 млн россиян, то есть примерно каждый четвёртый. В связи с этим в программу диспансеризации могут включить обязательные консультации диетолога для граждан из групп риска. По информации на март 2026 года, в мире наблюдается эпидемия детского ожирения, по оценкам Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, WOF). Сейчас во всём мире насчитывается около 180 млн детей, страдающих ожирением, и, по прогнозу WOF, к 2040 году их число вырастет до 227 млн.

Тем временем в Китае стартовала необычная кампания по борьбе с лишним весом: местные жители могут обменять сброшенные килограммы на натуральную говядину. Акция под лозунгом «лишняя плоть в обмен на говядину» уже привлекла внимание почти двух с половиной тысяч человек, подавших заявки на участие.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

  • Как государство борется с ожирением?
  • Как поменялся возраст ожирения?
  • Почему детское ожирение стало массовым?
  • Как нужно менять детское питание в школах?
  • Существует ли сегодня «таблетка» от ожирения?
  • В какой момент необходимо прийти к хирургическому вмешательству?
  • Помогает ли липосакция от ожирения?

Участники пресс-конференции:

  • клинический нутрициолог Ирина Селиванова;
  • кризисный психолог Ольга Софьянова.

Приглашены к участию:

  • член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

пресс-конференции