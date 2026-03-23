26.03.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ложечка за маму: Как победить эпидемию детского ожирения?»

Число россиян с избыточным весом растёт с каждым годом. По данным МИЦ эндокринологии им. академика И. И. Дедова, в прошлом году диагноз «ожирение» получили около 36 млн россиян, то есть примерно каждый четвёртый. В связи с этим в программу диспансеризации могут включить обязательные консультации диетолога для граждан из групп риска. По информации на март 2026 года, в мире наблюдается эпидемия детского ожирения, по оценкам Всемирной федерации по борьбе с ожирением (World Obesity Federation, WOF). Сейчас во всём мире насчитывается около 180 млн детей, страдающих ожирением, и, по прогнозу WOF, к 2040 году их число вырастет до 227 млн.

Тем временем в Китае стартовала необычная кампания по борьбе с лишним весом: местные жители могут обменять сброшенные килограммы на натуральную говядину. Акция под лозунгом «лишняя плоть в обмен на говядину» уже привлекла внимание почти двух с половиной тысяч человек, подавших заявки на участие.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как государство борется с ожирением?

Как поменялся возраст ожирения?

Почему детское ожирение стало массовым?

Как нужно менять детское питание в школах?

Существует ли сегодня «таблетка» от ожирения?

В какой момент необходимо прийти к хирургическому вмешательству?

Помогает ли липосакция от ожирения?



Участники пресс-конференции:



клинический нутрициолог Ирина Селиванова;

кризисный психолог Ольга Софьянова.

Приглашены к участию:

член комитета Госдумы по защите конкуренции Ирина Филатова;



