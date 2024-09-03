Депутат Кирьянов объяснил необходимость МФО в России
Обращение россиян в микрофинансовые организации не свидетельствует об их безграмотном финансовом поведении, сказал НСН Артем Кирьянов.
Банки не всегда готовы быстро предоставить кредит на небольшую сумму, поэтому россияне вынуждены обращаться в микрофинансовые организации, заявил в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.
«Существование МФО в стране оправдано тем, что людям часто нужны деньги. Мы не говорим о безграмотном финансовом поведении, ни о чем не задумываясь берет деньги, и покупает предметы роскоши. В ряде жизненных ситуация от рождения до смерти человеку нужны деньги сейчас на небольшой срок, ни один банк не готов рассматривать такие заявки. Микрофинансовые организации существуют в нише, которую, может быть, банковские структуры целенаправленно не хотят заполнять», - сказал он.
Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2024 года средняя сумма запрашиваемых в РФ микрокредитов выросла на 55%, увеличившись за год с 19,9 тыс. до 30,8 тыс. рублей. При этом президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил «Радиоточке НСН», что объем кредитов в банках по-прежнему в разы превышает объем микрозаймов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru