Депутат Кирьянов объяснил необходимость МФО в России

«Существование МФО в стране оправдано тем, что людям часто нужны деньги. Мы не говорим о безграмотном финансовом поведении, ни о чем не задумываясь берет деньги, и покупает предметы роскоши. В ряде жизненных ситуация от рождения до смерти человеку нужны деньги сейчас на небольшой срок, ни один банк не готов рассматривать такие заявки. Микрофинансовые организации существуют в нише, которую, может быть, банковские структуры целенаправленно не хотят заполнять», - сказал он.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2024 года средняя сумма запрашиваемых в РФ микрокредитов выросла на 55%, увеличившись за год с 19,9 тыс. до 30,8 тыс. рублей. При этом президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян заявил «Радиоточке НСН», что объем кредитов в банках по-прежнему в разы превышает объем микрозаймов.

