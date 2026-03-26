27.03.2026 в 14:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «От маркировки до дипфейков. Как обуздать ИИ в России»

Более 20% роликов в интернете сегодня сгенерированы нейросетями, заявляют эксперты. По их прогнозам, в 2026 году практически весь контент, опубликованный в Сети, будет в той или иной степени создан с использованием ИИ. К началу года в 72 странах мира было создано более тысячи законодательных инициатив в области ИИ. Основной проблемой, из-за которой маркировка ИИ-контента становится обязательной, стали участившиеся случаи мошенничества с помощью дипфейков. Только за год, по заявлению экспертов, их количество выросло на 900%, а глобальные убытки от них к 2027 году могут достигнуть $40 млрд. В России закона об обязательной маркировке ИИ-контента пока нет, но Минцифры опубликовало проект закона о регулировании искусственного интеллекта. Документ предлагает ввести единые правила для разработки, внедрения и использования ИИ-систем в стране. Документ носит рамочный характер и должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Чем сегодня опасен ИИ-контент для пользователей?

Как маркеровка ИИ скажется на музыкальной индустрии?

Как часто сегодня ИИ используется в производстве художественного, музыкального и киноконтента?

Как много сегодня на рынке ИИ-музыки?

Как сегодня борются с дипфейками?

Участники пресс-конференции:

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко;

Член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая;

A&R директор музыкального лейбла S&P Digital Денис Глазин;

Генеральный директор «Москонцерта», продюсер и сценарист кино и телевидения Илья Бачурин;

Основатель портала «TopHit», продюсер Игорь Краев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

