31.03.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Коричневый уровень пыльцы. Аллергики готовятся к рекордно тяжелой весне»

Весна 2026 года прогнозируется как самое тяжёлое испытание для аллергиков за последние 10 лет из-за рекордно высокого уровня пыльцы. За последние десятилетия распространенность аллергии на пыльцу выросла на 24%. Основные факторы — изменение климата и загрязнение воздуха. Резкое потепление привело к тому, что почва не промёрзла, а периоды цветения ольхи, орешника, берёзы, дуба, сосны, ясеня, наложились друг на друга, создавая непрерывный и интенсивный аллергенный фон. Эксперты фиксируют «красный уровень» пыльцы в воздухе. Симптомы включают раздражение слизистых, отёки, воспаление дыхательных путей и риск развития астмы. Сегодня аллергические заболевания занимают третье место в структуре заболеваемости после сердечно-сосудистых и онкологических болезней.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как отличить аллергию на пыльцу от простуды?

Чем опасна пыльца для человека?

Какие инновационные препараты разрабатывает государство?

Когда нужно начинать прием препаратов?

Передается ли аллергия по наследству?

Участники пресс-конференции:

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок;

Доктор медицинских наук, инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

