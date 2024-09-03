Депутат Кирьянов предложил крупным компаниям создать кассы взаимопощи для работников
Кассы взаимопощи позволили бы компаниям защитить своих сотрудников от повышенной закредитованности, сообщил НСН Артем Кирьянов.
Российским компаниям стоило бы вернуться к практике касс взаимопощи, которые были распространены в советское время, сказал в пресс-центре НСН заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.
«В свое время практически на каждом предприятии были кассы взаимопощи. Это формат, когда люди направляли отчисления со своей зарплаты. Если предстояла значимая покупка для семейного бюджета, принималось решение по кассе взаимопомощи, люди получали деньги и покупали то, что им необходимо. Сейчас на крупных предприятиях нужно было бы такую систему восстановить. Можно привлекать менеджмент предприятий, который объяснил бы другим сотрудникам компании опасности кредитования. Беспроцентные кассы взаимопощи, которые формировали бы сами люди, сработали бы. Также хотелось бы видеть большую роль профсоюзных организаций. Как все организовать – вопрос дискуссионный, надо на эту тему написать методичку, которую согласовал бы Центробанк и Минфин. Это не должно быть в сером спектре», - сообщил он.
По данным Центробанка, на 1 января 2024 года различные кредиты в России имели 50 миллионов человек. При этом кредиты в банках есть у 42 миллионов граждан, четыре миллионы должны деньги микрофинансовым организациям (МФО), а ещё 3,9 миллиона оформили займы и там, и там одновременно, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru