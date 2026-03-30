31.03.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Едим дома или массовое закрытие ресторанов. Как выживает отрасль»?

За два месяца Москва лишилась 125 кафе и ресторанов. Высокая аренда, дефицит кадров и популярность готовой еды в магазинах — как говорят эксперты, всё это разрушает ресторанный бизнес».

Среди закрывшихся — сетевые точки вроде «Ростикса», «Шоколадницы», «Якитории», «Хлеба насущного», бары Dead Poets в Санкт‑Петербурге, «Дорогая, я перезвоню» в Москве и даже заведения премиум-класса, например, рестораны Аркадия Новикова. Несмотря на пугающую цифру, эксперты пока не называют ситуацию беспрецедентной. Однако в течение года рынок общепита может столкнуться с более масштабными последствиями.

В ходе пресс-конференции участники пресс-конференции обсудят следующие вопросы:

Как меняется рынок ресторанного бизнеса в Москве и других городах?

Насколько поменялась посещаемость торговых центров и фудкортов сегодня?

Какие тенденции на весенне-летний сезон прослеживаются в ресторанном бизнесе?

Как государство поддерживает ресторанный бизнес?

Какие рестораны закрываются чаще всего?

Какая ситуация с фудкортами?

Пытаются ли рестораторы сдерживать цены?

Участники пресс-конференции:

заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов;

вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



