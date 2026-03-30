31.03.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Едим дома или массовое закрытие ресторанов. Как выживает отрасль»?
За два месяца Москва лишилась 125 кафе и ресторанов. Высокая аренда, дефицит кадров и популярность готовой еды в магазинах — как говорят эксперты, всё это разрушает ресторанный бизнес».
Среди закрывшихся — сетевые точки вроде «Ростикса», «Шоколадницы», «Якитории», «Хлеба насущного», бары Dead Poets в Санкт‑Петербурге, «Дорогая, я перезвоню» в Москве и даже заведения премиум-класса, например, рестораны Аркадия Новикова. Несмотря на пугающую цифру, эксперты пока не называют ситуацию беспрецедентной. Однако в течение года рынок общепита может столкнуться с более масштабными последствиями.
В ходе пресс-конференции участники пресс-конференции обсудят следующие вопросы:
- Как меняется рынок ресторанного бизнеса в Москве и других городах?
- Насколько поменялась посещаемость торговых центров и фудкортов сегодня?
- Какие тенденции на весенне-летний сезон прослеживаются в ресторанном бизнесе?
- Как государство поддерживает ресторанный бизнес?
- Какие рестораны закрываются чаще всего?
- Какая ситуация с фудкортами?
- Пытаются ли рестораторы сдерживать цены?
Участники пресс-конференции:
- заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;
- омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов;
- вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
