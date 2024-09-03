Коллекторы рассказали, что делают россияне, которые не могут закрыть долги

«Сначала клиент набирает до 40-50 микрозаймов. Затем снежный ком нарастает, в итоге человек решает консолидировать задолженности и платить раз в месяц, перейти от ставки около 300% на 20%. Большинство кредитов под залог недвижимости образовываются именно потому, что клиенты хотят перекредитоваться, но не подходят под портрет банка и начинают закладывать свое имущество. Если человек не может платить, он берет еще кредиты на оплату предыдущих. Когда кредиты уже не выдают, закладывает имущество либо начинает банкротиться. Другого трека выхода из ситуации нет. Не видела, чтобы люди закрыли долги и больше их не брали или постепенно реструктурировали задолженность. Паттерн поведения сохраняется то ли в силу финансовой безграмотности, то ли по причине легкодоступности микрозаймов. Людей, которые попадают в такие ситуации, все больше», - сообщила она.

Ранее заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по экономической политике Артем Кирьянов рассказал «Радиоточке НСН», что банки не всегда готовы быстро предоставить кредит на небольшую сумму, поэтому россияне вынуждены обращаться в микрофинансовые организации.

