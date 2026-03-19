20.03.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Зумеры-банкроты. Почему современная молодежь не платит по счетам»?



По данным на начало 2026 года, количество банкротов среди зумеров (людей в возрасте 22–25 лет) в России за два года увеличилось в 10 раз по сравнению с предыдущим отчётным периодом. В период с 2023 по 2025 год количество молодых людей, которые не смогли погасить свои кредиты, выросло с 1,5 до 14%. Еще лет 10-15 назад личное банкротство ассоциировалось с предпринимателями или людьми среднего возраста, которые не справились с кредитной нагрузкой. Сегодня ситуация меняется: все чаще через эту процедуру проходят люди младше 25 лет — представители поколения Z.



По опросам в СМИ, одной из причин роста банкротств респонденты назвали низкую финансовую грамотность молодежи — такой вариант выбрали 26% участников опроса. Еще 18% считают, что ключевую роль играет слишком высокая доступность онлайн-кредитов, которые сегодня можно оформить за несколько минут. Кроме того, 17% опрошенных связывают рост банкротств среди зумеров с тем, что доходы молодых людей часто не успевают за их расходами.



В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:



Почему зумеры массово набирают кредиты, долги и не готовы платить по счетам?

Почему сегодня зумеры так тяжело идут в найм?

Какие профессии сегодня выбирают зумеры или их главное кредо - "не уработаться"?

Каков психологический портрет должника в 25 лет?

Как работодатели сегодня работают с зумерами?

Участники пресс-конференции:



член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб;

президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян

руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 903 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



