Финансист Мовшович: В 2024 году МФО выдали более 90 млрд рублей займов «до зарплаты»
Оформлять микрозаймы стоит на краткосрочный промежуток времени и лишь в исключительных случаях, заявил НСН Андрей Мовшович.
Микрозаймы остаются популярными среди россиян, однако брать их стоит только на ограниченный промежуток времени, сообщил в пресс-центре НСН финансист Андрей Мовшович.
«Считаю, МФО нужным инструментом, который помогает в исключительных случаях и только в краткосрочном временном промежутке. Существуют займы "до зарплаты". По статистике пять топовых МФО в 2024 году уже выдали таких займов на более 90 миллиардов рублей. Кредиты на бизнес, которые выдают МФО, уже превышают 100 миллиардов рублей. Доля кредитов, которые выдаются с залоговой составляющей, тоже достаточно большая», - пояснил он.
Ранее председатель Совета Союза Микрофинансовых Организаций «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев заявил «Радиоточке НСН», что банкам стоит запретить выдавать кредиты под залог недвижимости клиентам с долговой нагрузкой выше 50%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru