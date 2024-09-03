Финансист Мовшович: В 2024 году МФО выдали более 90 млрд рублей займов «до зарплаты»

«Считаю, МФО нужным инструментом, который помогает в исключительных случаях и только в краткосрочном временном промежутке. Существуют займы "до зарплаты". По статистике пять топовых МФО в 2024 году уже выдали таких займов на более 90 миллиардов рублей. Кредиты на бизнес, которые выдают МФО, уже превышают 100 миллиардов рублей. Доля кредитов, которые выдаются с залоговой составляющей, тоже достаточно большая», - пояснил он.

Ранее председатель Совета Союза Микрофинансовых Организаций «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев заявил «Радиоточке НСН», что банкам стоит запретить выдавать кредиты под залог недвижимости клиентам с долговой нагрузкой выше 50%.

