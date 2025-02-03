5.02.2025 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Долг до зарплаты. Как остановить рост микрозаймов в России»

Россияне продолжают активно брать в долг у МФО на фоне спада кредитования в банках — доля микрозаймов в числе общих выдач выросла до рекордных 70%, следует из данных «Скоринг Бюро». Учитывались среднесрочные займы и предложения «до зарплаты». При этом в 2024 году микрофинансовые организации (МФО) выставили на продажу рекордные 125 млрд рублей просроченных долгов, из которых коллекторы выкупили 89 млрд рублей.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как остановить рост кредитов «до зарплаты»?

Какова средняя процентная ставка по кредитам МФО?

Как сегодня взыскивают долги по просрочкам?

На сколько сегодня высокая закредитованность населения России?

Какими способами можно снизить кредитную нагрузку россиян?

Сколько россиян имеет долги перед МФО?

Стоит ли запретить МФО?

Как повысить финансовую грамотность населения?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко;

Экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова;

Эксперт по финансам и инвестициям, финансовый и налоговый консультант Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) Юлия Хайдер.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 16:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



