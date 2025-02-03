5.02.2025 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Долг до зарплаты. Как остановить рост микрозаймов в России»
Россияне продолжают активно брать в долг у МФО на фоне спада кредитования в банках — доля микрозаймов в числе общих выдач выросла до рекордных 70%, следует из данных «Скоринг Бюро». Учитывались среднесрочные займы и предложения «до зарплаты». При этом в 2024 году микрофинансовые организации (МФО) выставили на продажу рекордные 125 млрд рублей просроченных долгов, из которых коллекторы выкупили 89 млрд рублей.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Как остановить рост кредитов «до зарплаты»?
- Какова средняя процентная ставка по кредитам МФО?
- Как сегодня взыскивают долги по просрочкам?
- На сколько сегодня высокая закредитованность населения России?
- Какими способами можно снизить кредитную нагрузку россиян?
- Сколько россиян имеет долги перед МФО?
- Стоит ли запретить МФО?
- Как повысить финансовую грамотность населения?
Участники пресс-конференции:
- Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Аксененко;
- Экономист, основатель «Первой Гильдии Ростовщиков», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова;
- Эксперт по финансам и инвестициям, финансовый и налоговый консультант Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) Юлия Хайдер.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 16:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8