«Кредит для погашения»: Доля просрочек по микрозаймам в РФ достигла 40-70%
Россияне активно берут новые микрозаймы для того, чтобы погасить старые, отметила в эфире НСН Эльвира Глухова.
Доля просрочек по микрозаймам в России доходит до 40-70% дефолтности портфеля, заявила экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.
«Просрочек больше по микрозаймам. Уровень просрочек доходит до 40% дефолтности портфеля официально. Думаю, что дефолтность гораздо выше. Официальная отличается от реальной, потому что МФО, дабы не фиксировать дефолт, увеличивают сумму долга, действующий долг считается погашенным за счет вновь выданного долга. То есть, берутся кредиты на погашение кредитов. Если смотреть реальную статистику, то там уровень просрочки в районе 70%. Это психологически давит на людей», - сказала Глухова.
Ранее генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в разговоре с НСН заявил, что микрозаймы не являются выходом из ситуации с высокой ключевой ставкой Центробанка и несут больший риск – ставка у микрофинансовых организаций намного больше, что погружает человека в глубокую долговую яму, передает «Радиоточка НСН».
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