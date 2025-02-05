«Кредит для погашения»: Доля просрочек по микрозаймам в РФ достигла 40-70%

«Просрочек больше по микрозаймам. Уровень просрочек доходит до 40% дефолтности портфеля официально. Думаю, что дефолтность гораздо выше. Официальная отличается от реальной, потому что МФО, дабы не фиксировать дефолт, увеличивают сумму долга, действующий долг считается погашенным за счет вновь выданного долга. То есть, берутся кредиты на погашение кредитов. Если смотреть реальную статистику, то там уровень просрочки в районе 70%. Это психологически давит на людей», - сказала Глухова.

Ранее генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в разговоре с НСН заявил, что микрозаймы не являются выходом из ситуации с высокой ключевой ставкой Центробанка и несут больший риск – ставка у микрофинансовых организаций намного больше, что погружает человека в глубокую долговую яму, передает «Радиоточка НСН».

