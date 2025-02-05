Долги россиян по микрозаймам выросли в пять раз с 2020 года

По данным за третий квартал 2024 года, было выдано порядка 380 миллиардов микрозаймов, отметила в эфире НСН Эльвира Глухова. 

Долги россиян по микрозаймам выросли в пять раз с 2020 года, заявила экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.

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«Статистика не очень хорошая. Если отслеживать динамику за последние пять лет, то долги по микрофинансам выросли у россиян в пять раз. Если в 2020 году в среднем по кварталу на душу населения приходился долг в районе 500 рублей, то сейчас около 2,5 тысяч рублей на одного россиянина. По данным за третий квартал 2024 года, было выдано порядка 380 миллиардов этих займов, что несколько настораживает. Процентная ставка по этим займам достаточно высокая, порядка 300% годовых. Мы об этой проблеме уже неоднократно говорили», - сказала Глухова.

Ранее генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в разговоре с НСН заявил, что микрозаймы не являются выходом из ситуации с высокой ключевой ставкой Центробанка и несут больший риск – ставка у микрофинансовых организаций намного больше, что погружает человека в глубокую долговую яму, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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