Россияне оформили 30 млн займов у микрофинансовых организаций

В свою очередь эксперт по финансам и инвестициям, финансовый и налоговый консультант Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) Юлия Хайдер в пресс-центре НСН отметила, что из этого числа количество заемщиков составляет около 11-12 миллионов.

«Из них 11-12 миллионов заемщиков МФО, а количество открытых займов больше, потому что каждый гражданин имеет не один займ, а больше», - сказала она.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года 70% от общего числа новых кредитов, взятых россиянами, пришлось на займы от микрофинансовых организаций (МФО) – среднесрочные и «до зарплаты», следует из статистики «Скоринг Бюро». Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 47,4%. Одна из причин – замедление банковского кредитования из-за жесткой политики Центробанка, передает «Радиоточка НСН».

