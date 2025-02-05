Россияне оформили 30 млн займов у микрофинансовых организаций
Количество открытых займов больше, потому что каждый гражданин имеет не один займ, а больше, отметила в эфире НСН эксперт по финансам и инвестициям Юлия Хайдер.
На сегодняшний день россияне имеют более 30 миллионов открытых договоров в микрофинансовых организациях, заявила экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН.
«На данный момент больше 30 миллионов открытых договоров», - сказала Глухова.
В свою очередь эксперт по финансам и инвестициям, финансовый и налоговый консультант Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) Юлия Хайдер в пресс-центре НСН отметила, что из этого числа количество заемщиков составляет около 11-12 миллионов.
«Из них 11-12 миллионов заемщиков МФО, а количество открытых займов больше, потому что каждый гражданин имеет не один займ, а больше», - сказала она.
Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года 70% от общего числа новых кредитов, взятых россиянами, пришлось на займы от микрофинансовых организаций (МФО) – среднесрочные и «до зарплаты», следует из статистики «Скоринг Бюро». Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 47,4%. Одна из причин – замедление банковского кредитования из-за жесткой политики Центробанка, передает «Радиоточка НСН».
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