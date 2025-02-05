Депутат Аксененко призвал запретить работу микрофинансовых организаций

«Фракция «Справедливая Россия – За правду» очень долго отстаивает позицию, что функционирование этих организаций только вредит. К сожалению, мы видим, особенно сейчас, когда высокая ставка ЦБ, как увеличивается процент людей, которые получают кредиты в МФО. И долги по МФО растут – за последний квартал до 51 тысячи рублей в среднем. Люди вынуждено идут в МФО за получением денег на краткосрочный период. Нужно разработать новые возможности для микрокредитования людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации», - сказал Аксененко.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года 70% от общего числа новых кредитов, взятых россиянами, пришлось на займы от микрофинансовых организаций (МФО) – среднесрочные и «до зарплаты», следует из статистики «Скоринг Бюро». Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 47,4%. Одна из причин – замедление банковского кредитования из-за жесткой политики Центробанка, передает «Радиоточка НСН».

