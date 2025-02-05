«Откладывать не больше 10%»: Как сформировать финансовую подушку безопасности

Для того, чтобы создать финансовую подушку безопасности, нужно откладывать 10% от своей зарплаты на протяжении хотя бы 2-2,5 лет, заявила эксперт по финансам и инвестициям, финансовый и налоговый консультант Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) Юлия Хайдер в пресс-центре НСН.