«Откладывать не больше 10%»: Как сформировать финансовую подушку безопасности
Подушка безопасности комфортно формируется в течение 2-2,5 лет без потери качества жизни, отметила в эфире НСН эксперт по финансам и инвестициям Юлия Хайдер.
Для того, чтобы создать финансовую подушку безопасности, нужно откладывать 10% от своей зарплаты на протяжении хотя бы 2-2,5 лет, заявила эксперт по финансам и инвестициям, финансовый и налоговый консультант Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России (ИПБ России) Юлия Хайдер в пресс-центре НСН.
«Бывает, что сегодня проснулся и понял, что нет подушки безопасности. Первое желание – сформировать ее как можно быстрее. Люди начинают откладывать больше 30% своего дохода, а через месяц-два-три они приходят с ощущением истощенности, потому что им всегда чего-то не хватает. Сумма для формирования инвестиций на самом деле составляет 10%. Подушка безопасности комфортно формируется в течение 2-2,5 лет, чтобы это было без потери качества жизни. Это долго, но всем хочется с утра проснуться и стать богатыми», - сказала Хайдер.
Ранее финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский и инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в эфире НСН озвучили главные тренды 2025 года, которые будут диктовать россиянам, во что и когда вкладывать денежные средства, передает «Радиоточка НСН».
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