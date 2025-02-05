«Без давления»: Россиянам рассказали о порядке взыскания долгов коллекторами

Изменения в работе коллекторов идут уже давно, начиная с того, что они могут звонить заемщику только в определенные часы, отметила в эфире НСН Эльвира Глухова. 

Экономист, основатель профессиональной коллекторской организации «Кредитор», эксперт в области защиты интересов и прав граждан Эльвира Глухова в пресс-центре НСН рассказала, как коллекторы взыскивают долги с россиян и отметила, что им запрещено оказывать психологическое давление.

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«Изменения происходят уже давно, начиная с того, что мы можем звонить заемщику только в определенные часы. Мы не можем оказывать на него так называемого давления, хотя, мне кажется, что запрос на внесение ежемесячного платежа или досрочного погашения при долге у человека, вполне нормальный. Когда даешь в долг – нет давления, когда хочешь забрать обратно – ощущают давление. Взыскание происходит исключительно в досудебном и судебном порядке, через досудебные претензии, дальше исковое, судебное делопроизводство, далее – исполнительное производство через Федеральную службу судебных приставов», – сказала Глухова.

Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года 70% от общего числа новых кредитов, взятых россиянами, пришлось на займы от микрофинансовых организаций (МФО) – среднесрочные и «до зарплаты», следует из статистики «Скоринг Бюро». Годом ранее аналогичный показатель был на уровне 47,4%. Одна из причин – замедление банковского кредитования из-за жесткой политики Центробанка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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