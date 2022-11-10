14.11.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, на тему: Диабет: современные реалии и взгляд в будущее?

В России диабетом страдает каждый 15-й гражданин, об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минздрав. И, к сожалению, число пациентов с этим диагнозом неуклонно растет. Если в 2021 году, согласно официальной статистике, заболевание было диагностировано у 5,2 млн человек, то на данный момент их 10,5 млн. В Минздраве считают, что сахарный диабет — одна из главных причин инвалидизации. Депутаты ГД РФ предложили выделить дополнительные средства в размере 102 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом. Изменения должны коснуться проекта федзакона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Туда предлагается добавить расходы на реализацию федпроекта «Борьба с сахарным диабетом».

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Что такое диабет и чем он опасен?

С чем связан рост числа пациентов с диабетом?

Какие основные факторы риска развития диабета?

Какие современные методы его лечения и мониторинга?

Дорого ли лечиться от диабета?

Что предлагают новейшие технологии сейчас? Что будет возможно завтра?

Какие основные задачи сейчас стоят перед индустрией?

Что нужно делать, чтобы снизить вероятность его развития?

Участники пресс-конференции:

Главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина;

Бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания, Член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



