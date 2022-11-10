14.11.2022 состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с диабетом
14.11.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню борьбы с диабетом, который отмечается 14 ноября, на тему: Диабет: современные реалии и взгляд в будущее?
В России диабетом страдает каждый 15-й гражданин, об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минздрав. И, к сожалению, число пациентов с этим диагнозом неуклонно растет. Если в 2021 году, согласно официальной статистике, заболевание было диагностировано у 5,2 млн человек, то на данный момент их 10,5 млн. В Минздраве считают, что сахарный диабет — одна из главных причин инвалидизации. Депутаты ГД РФ предложили выделить дополнительные средства в размере 102 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом. Изменения должны коснуться проекта федзакона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Туда предлагается добавить расходы на реализацию федпроекта «Борьба с сахарным диабетом».
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Что такое диабет и чем он опасен?
- С чем связан рост числа пациентов с диабетом?
- Какие основные факторы риска развития диабета?
- Какие современные методы его лечения и мониторинга?
- Дорого ли лечиться от диабета?
- Что предлагают новейшие технологии сейчас? Что будет возможно завтра?
- Какие основные задачи сейчас стоят перед индустрией?
- Что нужно делать, чтобы снизить вероятность его развития?
Участники пресс-конференции:
- Главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина;
- Бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания, Член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8