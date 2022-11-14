«Эпидемия 21 века»: В России за год удвоилось число диабетиков
Бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания Ольга Фатеева заявила, что в мире каждый двадцатый человек более диабетом.
В России ситуация с распространением сахарного диабета вызывает тревогу у врачей, заявила бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания, Член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева в пресс-центре НСН.
«Диабет – самое распространенное заболевание, диабетом болеет каждый двадцатый человек в мире. Распространенность его непрерывно растет, все чаще его называют эпидемией 21 века. Если говорить о России, в этом году распространенность диабета составила 10,5 миллионов человек, это очень много, особенно, если учесть, что в 2021 году диагностика показывала всего 5,2 миллиона. Мы видим за один год практически удвоение. Конечно, это цифра тревожная», - рассказала она.
Депутаты ГД РФ предложили выделить дополнительные средства в размере 102 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом. Изменения должны коснуться проекта федзакона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
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