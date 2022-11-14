Эндокринолог назвала основные способы борьбы с диабетом
Кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина отметила, что изменение образа жизни и питания может помочь пациентам.
На сахарный диабет второго типа, который является наиболее распространенным, можно влиять, изменив образ жизни и питание, заявила главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в пресс-центре НСН.
«Нужно направить все усилия на борьбу с диабетом. При помощи изменения образа жизни, физической активности и так далее мы можем значимо повлиять на эти цифры. Сахарный диабет второго типа – это заболевание, которое мы можем снизить, изменив образ жизни, изменив питание», - отметила она.
Пандемия внесла свой «вклад» в значительное увеличение числа случаев диабета, заявила ранее бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания, Член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева в пресс-центре НСН.
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