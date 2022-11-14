Эндокринолог: Пять минут быстрой ходьбы увеличивают продолжительность жизни
Дарья Ладыгина в пресс-центре НСН рассказала о минимальных необходимых нагрузках для здорового человека.
Даже минимальная физическая активность влияет на работу организма, заявила главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в пресс-центре НСН.
«Физическая активность в первую очередь нужна для поддержания тренированности сердечно-сосудистой системы, для поддержания уровня основного обмена, для поддержания здоровья костной ткани. Всего 500 шагов в день быстрой ходьбы значимо до 9% снижают частоту сердечно-сосудистых неблагоприятных событий. Уже это влияет на прогноз, также пять-шесть минут быстрой ходьбы в день увеличивают ожидаемую продолжительность жизни до четырех лет. Каждые тридцать минут при сидячей работе нужно пройтись куда-то, поприседать. Минимум физической активности для всех – это 150 минут в неделю умеренной активности - быстрая ходьба, легкий бег, плавание, танцы», - рассказала она.
Контроль за уровнем сахара в крови сможет уберечь людей от серьезных последствия из-за диабета, заявила ранее бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания, Член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева в пресс-центре НСН.
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