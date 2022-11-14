«Коварное заболевание»: Эндокринолог предупредила о бессимптомном течении диабета

Со своей стороны, главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина заявила, что диабет может несколько лет протекать бессимптомно.

«Контроль очень важен, сахарный диабет – это коварное заболевание, потому что заболевание может протекать многие годы бессимптомно, пагубно влияя на органы», - подчеркнула она.

В России диабетом страдает каждый 15-й гражданин, об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минздрав. И, к сожалению, число пациентов с этим диагнозом неуклонно растет. Если в 2021 году, согласно официальной статистике, заболевание было диагностировано у 5,2 млн человек, то на данный момент их 10,5 млн.

