«Коварное заболевание»: Эндокринолог предупредила о бессимптомном течении диабета
Эксперты в пресс-центре НСН напомнили о важности контролировать уровень сахара в крови.
Контроль за уровнем сахара в крови сможет уберечь людей от серьезных последствия из-за диабета, заявила бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания, Член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева в пресс-центре НСН.
«Есть несколько подходов к борьбе с диабетом. Первое – это снижение факторов риска. Второе – лечение, мониторинг. Третье – попытки излечить диабет с помощью трансплантации поджелудочной железы, генной инженерии, это направление пока только исследуется. Основное направление – это лечение и мониторинг», - отметила она.
Со своей стороны, главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина заявила, что диабет может несколько лет протекать бессимптомно.
«Контроль очень важен, сахарный диабет – это коварное заболевание, потому что заболевание может протекать многие годы бессимптомно, пагубно влияя на органы», - подчеркнула она.
В России диабетом страдает каждый 15-й гражданин, об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минздрав. И, к сожалению, число пациентов с этим диагнозом неуклонно растет. Если в 2021 году, согласно официальной статистике, заболевание было диагностировано у 5,2 млн человек, то на данный момент их 10,5 млн.
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