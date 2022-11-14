«Без меда и смузи»: Врач рассказала о принципах питания при диабете

Некоторые продукты кажутся безобидными, но содержат огромное количество сахара – например, мед, соки, сухофрукты, смузи, заявила главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в пресс-центре НСН.

«Питание человека при сахарном диабете несильно отличается от обычного здорового питания. Это обязательно многообразие овощей, источников клетчатки, это вещество впитывает избыточный сахар, жиры, улучшает состояние стенки кишечника. Очень важно, чтобы в каждый прием пищи были овощи. В питании должны быть и рыба, два раза в неделю, и растительные жиры, источники белков – птица, мяса, соевой белок. Хочу предостеречь от перекусов сладкими кондитерскими изделиями. Аккуратнее со скрытыми сахарами, с сухофруктами, например, медом. Соки, мода на смузи – нет и еще раз нет. Нельзя сказать, что напитки «zero» полезны и их можно пить при диабете», - рассказала она.

Контроль за уровнем сахара в крови сможет уберечь людей от серьезных последствия из-за диабета, заявила ранее бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания, Член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева в пресс-центре НСН.

