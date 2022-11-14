«Заедание стресса»: Пандемия повлияла на распространение диабета в России

В России диабетом страдает каждый 15-й гражданин, об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минздрав. И, к сожалению, число пациентов с этим диагнозом неуклонно растет. Если в 2021 году, согласно официальной статистике, заболевание было диагностировано у 5,2 млн человек, то на данный момент их 10,5 млн.

Депутаты ГД РФ предложили выделить дополнительные средства в размере 102 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом. Изменения должны коснуться проекта федзакона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

