«Заедание стресса»: Пандемия повлияла на распространение диабета в России
Член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева отметила, что стресс влияет на общее состояние человека, необходимо обсуждать все факторы риска и причина диабета.
Пандемия внесла свой «вклад» в значительное увеличение числа случаев диабета, заявила бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания, Член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева в пресс-центре НСН.
«Во время пандемии сидение дома, заедание стресса могло повлиять на здоровье людей, в том числе, на склонность к развитию диабета. Лишний вес, потребление сладкого, недостаточная физическая активность – все это является факторами риска развития диабета. Пандемия могла внести свой вклад в те цифры, которые мы сейчас видим. Важно сегодня обсуждать эти проблемы, чтобы в 2023 году не увидеть еще более драматические цифры», - рассказала она.
В России диабетом страдает каждый 15-й гражданин, об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минздрав. И, к сожалению, число пациентов с этим диагнозом неуклонно растет. Если в 2021 году, согласно официальной статистике, заболевание было диагностировано у 5,2 млн человек, то на данный момент их 10,5 млн.
Депутаты ГД РФ предложили выделить дополнительные средства в размере 102 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом. Изменения должны коснуться проекта федзакона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- Глава ЕК заявила о готовности ЕС попытаться ввести потолок цен на нефть из России
- СМИ: Наемник из Польши погиб на Украине
- Генсек НАТО предрек тяжелые месяцы Украине
- ЕС решил начать обучение 15 тысяч украинских военных
- Пострадавшую при теракте в Стамбуле россиянку госпитализировали
- СМИ: Украина попросила у Австралии уголь и передвижные генераторы
- Госдума одобрила проект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных
- В Минобороны заявили, что выплаты за декабрь мобилизованные получат досрочно
- В Минобороны РФ заявили об освобождении Павловки в ДНР
- Российский фильм победил на итальянском кинофестивале
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru