«Заедание стресса»: Пандемия повлияла на распространение диабета в России

Член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева отметила, что стресс влияет на общее состояние человека, необходимо обсуждать все факторы риска и причина диабета. 

Пандемия внесла свой «вклад» в значительное увеличение числа случаев диабета, заявила бизнес эксперт в области здравоохранения и полезного питания, Член Совета Директоров ООО «ПрандиаЛаб» Ольга Фатеева в пресс-центре НСН.

«Во время пандемии сидение дома, заедание стресса могло повлиять на здоровье людей, в том числе, на склонность к развитию диабета. Лишний вес, потребление сладкого, недостаточная физическая активность – все это является факторами риска развития диабета. Пандемия могла внести свой вклад в те цифры, которые мы сейчас видим. Важно сегодня обсуждать эти проблемы, чтобы в 2023 году не увидеть еще более драматические цифры», - рассказала она.

«Эпидемия 21 века»: В России за год удвоилось число диабетиков

В России диабетом страдает каждый 15-й гражданин, об этом сообщают СМИ со ссылкой на Минздрав. И, к сожалению, число пациентов с этим диагнозом неуклонно растет. Если в 2021 году, согласно официальной статистике, заболевание было диагностировано у 5,2 млн человек, то на данный момент их 10,5 млн.

Депутаты ГД РФ предложили выделить дополнительные средства в размере 102 млрд рублей на борьбу с сахарным диабетом. Изменения должны коснуться проекта федзакона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
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