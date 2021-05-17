19.05.2021 состоится онлайн пресс-конференция, посвящённая призыву патриарха Кирилла о передаче детей-отказников церкви на воспитание.
19.05.2021 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Дети для церкви. РПЦ взрастит отказников?
Патриарх Кирилл призвал женщин, которые не могут воспитать ребёнка, не делать аборт, а передать церкви, которая, в свою очередь, воспитает и поднимет его на ноги. Мнение по поводу этого предложения разделилось и часть общественности считает его опасным, опасаясь, что такие дети будут расти в неподобающих условиях. Этой точки зрения придерживаются сторонники права женщин на аборт. Число которых в 2020 году сократилось до 450 тысяч, сообщил Минздрав, отмечая снижение числа абортов за 5 лет почти на 35%. По данным ведомства, сейчас почти каждая четвёртая женщина отказывается от аборта проходя доабортное консультирование.
- Как повлияет предложение патриарха Кирилла на число абортов в России?
- Где и как РПЦ будет растить и воспитывать детей-отказников?
- Сколько детей сможет взять на своё воспитание РПЦ?
- Какие риски связаны с призывом патриарха?
Участники пресс-конференции:
- Руководитель патриарший комиссии по делам семьи иерей Фёдор Лукьянов;
- Депутат Госдумы РФ Николай Земцов;
- Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева;
- Первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло.
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8
(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)