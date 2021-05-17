19.05.2021 в 16:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Дети для церкви. РПЦ взрастит отказников?

Патриарх Кирилл призвал женщин, которые не могут воспитать ребёнка, не делать аборт, а передать церкви, которая, в свою очередь, воспитает и поднимет его на ноги. Мнение по поводу этого предложения разделилось и часть общественности считает его опасным, опасаясь, что такие дети будут расти в неподобающих условиях. Этой точки зрения придерживаются сторонники права женщин на аборт. Число которых в 2020 году сократилось до 450 тысяч, сообщил Минздрав, отмечая снижение числа абортов за 5 лет почти на 35%. По данным ведомства, сейчас почти каждая четвёртая женщина отказывается от аборта проходя доабортное консультирование.

Как повлияет предложение патриарха Кирилла на число абортов в России?

Где и как РПЦ будет растить и воспитывать детей-отказников?

Сколько детей сможет взять на своё воспитание РПЦ?

Какие риски связаны с призывом патриарха?

Участники пресс-конференции:

Руководитель патриарший комиссии по делам семьи иерей Фёдор Лукьянов;

Депутат Госдумы РФ Николай Земцов;

Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева;



Первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

