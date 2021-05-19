«Палки в колеса!» В РПЦ обвинили Минздрав во вмешательстве в дела семьи

«Я считаю, что чиновник должен быть наказан, если он неправомерно вмешивается в вопросы семейной жизни. У нас нет системы ответственности для чиновников за такие вещи. Нам надо создать такую систему. В последнее время очень много вопросов к представителям исполнительной власти. Это касается и постоянных попыток Министерства здравоохранения вмешиваться в законопроект о суррогатном материнстве. Они уже не знают, как его придумать. Почему в Китае запретили пользоваться услугами суррогатного материнства? Они, получается заботятся о своих китайских гражданах? Почему наш Минздрав ставит нам сегодня препятствия? Надеюсь, там перестанут ставить палки в колеса РПЦ», - заявил он.

Ранее в ходе пресс-конференции НСН первый зампред комиссии по вопросам демографической и семейной политики Общественной палаты РФ Павел Пожигайло предположил, что врачи, которые выступают за суррогатное материнство, могут быть в этом заинтересованы финансово.

