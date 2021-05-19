РПЦ: Более 18 тысяч приходов готовы взять на воспитание отказных детей

«Сегодня вопреки некоторым мнения, в РПЦ достаточно сил, чтобы помочь с усыновлением детей. Если кто-то отдает своего ребенка, не совершает аборт, любой приход сегодня становится для этого ребенка домом. Потому что на каждом приходе есть как минимум несколько семей, которые готовы усыновить ребенка и подарить ему не детский дом, а подарить ему настоящую семейную жизнь, подарить свою родительскую любовь. На нашем приходе таких семей более 20. Такая возможность есть сегодня у более чем 18 тысяч приходов нашей русской православной церкви, мы готовы быть домом для детей, которым мамы дадут возможность родиться. Мы готовы взять всех детей, которых нам поручат. Столько, сколько нужно», - заявил Федор Лукьянов.

Ранее Патриарх Кирилл призвал женщин, которые не могут воспитать ребёнка, не делать аборт, а передать церкви, которая, в свою очередь, воспитает и поднимет его на ноги.