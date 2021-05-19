В Госдуме предложили создать систему кризисных центров для женщин по всей стране

Психологическая, социальная и гуманитарная помощь важнее финансовой поддержки, считает депутат Государственной Думы Инга Юмашева.

Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева в пресс-центре НСН поддержала инициативу президента по выплате беременным женщинам единовременного пособия. Но, по ее мнению, зачастую финансовый вопрос не является ключевым.

«Часто в семьях возникают вопросы насилия, жестокого обращения членов семьи по отношению друг к другу, психологические проблемы, и вопросы с жильем, работой. И тем, кто не может с ними справиться самостоятельно, государство должно оказывать поддержку в кризисных центрах», - сообщила Юмашева.

РПЦ: Более 18 тысяч приходов готовы взять на воспитание отказных детей

Она рассказала о работе кризисных центров для женщин в Башкортостане и предложила перенести этот опыт на всю страну.

«Сейчас кризисные центры, о которых говорил патриарх, во многом созданы при усилиях РПЦ и общественных некоммерческих организаций. Например, в Башкортостане, который я представляю как депутат, существуют три таких центра. Там женщины могут получить психологическую, социальную помощь, помощь в поисках работы, гуманитарную помощь - памперсы и продукты первой необходимости. Многие, получив помощь, затем становятся волонтерами этого центра, начинают оказывать помощь другим. Происходит редкое в современном мире волшебство, когда мы видим, как приумножается милосердие, любовь и бескорыстное служение друг другу. Предлагается использовать опыт создания таких центров, которые есть только в нескольких регионах на общероссийском уровне. То есть по сути создать комплексную систему таких центров по всей стране», - заявила депутат.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ФОТО flickr/sylvain.collet
ТЕГИ:ЖенщиныБеременностьГосдума
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры