В Госдуме предложили создать систему кризисных центров для женщин по всей стране

Депутат Госдумы РФ Инга Юмашева в пресс-центре НСН поддержала инициативу президента по выплате беременным женщинам единовременного пособия. Но, по ее мнению, зачастую финансовый вопрос не является ключевым.

«Часто в семьях возникают вопросы насилия, жестокого обращения членов семьи по отношению друг к другу, психологические проблемы, и вопросы с жильем, работой. И тем, кто не может с ними справиться самостоятельно, государство должно оказывать поддержку в кризисных центрах», - сообщила Юмашева.