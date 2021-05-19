Депутат призвал принять помощь церкви «для спасения детских жизней»

Закон о запрете суррогатного материнства будет принят, несмотря на все сопротивление, заявил депутат Госдумы РФ Николай Земцов на пресс-конференции в НСН.

«Мы прошли все ступени обсуждения этой проблемы. Для нас, для разработчиков закона она была очевидна, сейчас разве что глухой ее не услышал. Благодаря докладу патриарха, мы получили поддержку РПЦ. Речь идет о международной преступности, налаженный вывоз из России детей. Нам нужно герметизировать наш корабль, чтобы не было утечек. Мы, разработчики законопроекта, намерены в этой весенней сессии внести его, несмотря на все сопротивление, потому что мы пришли сейчас к одной очевидной для всех мысли: необходим запрет вывоза суррогатных детей для иностранцев», - объяснил Земцов.