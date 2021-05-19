Депутат призвал принять помощь церкви «для спасения детских жизней»
Депутат Госдумы РФ Николай Земцов на пресс-конференции в НСН заявил, что закон о запрете суррогатного материнства будет принят в скором времени.
Закон о запрете суррогатного материнства будет принят, несмотря на все сопротивление, заявил депутат Госдумы РФ Николай Земцов на пресс-конференции в НСН.
«Мы прошли все ступени обсуждения этой проблемы. Для нас, для разработчиков закона она была очевидна, сейчас разве что глухой ее не услышал. Благодаря докладу патриарха, мы получили поддержку РПЦ. Речь идет о международной преступности, налаженный вывоз из России детей. Нам нужно герметизировать наш корабль, чтобы не было утечек. Мы, разработчики законопроекта, намерены в этой весенней сессии внести его, несмотря на все сопротивление, потому что мы пришли сейчас к одной очевидной для всех мысли: необходим запрет вывоза суррогатных детей для иностранцев», - объяснил Земцов.
Он также подчеркнул, что сегодня Русская Православная Церковь может помочь государству в спасении сотен тысяч жизней детей.
«Размер Русской Православной Церкви, ее приходы представляют собой идеальную инфраструктуру, которая может оказывать помощь нерожденным детям. Как нам побороться за 500 тысяч нерождённых детей, как нам подарить им жизнь? Где женщины могут получить поддержу и помощь государственную? Инфраструктура церкви сейчас предложена для оказания этой поддержки. Это протянутая рука церкви, государство могло бы пожать эту руку. Необходима и материальная поддержка, мы должны все вместе сейчас подумать, как этих детей принять. Кризисных центров недостаточно, если мы говорим о здоровье нации, если хотим приблизиться к желаемым трем детям на семью», - добавил депутат.
Ранее руководитель патриарший комиссии по делам семьи иерей Фёдор Лукьянов на пресс-конференции в НСН заявил, что 18 тысяч приходов готовы взять на воспитание отказных детей.
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