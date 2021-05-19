В РПЦ назвали суррогатное материнство криминальной индустрией

Суррогатное материнство – большая криминальная индустрия, связанная с торговлей детьми, сообщил руководитель Патриаршей комиссии по делам семьи иерей Фёдор Лукьянов в пресс-центре НСН. Так он объяснил высказанную ранее инициативу по запрету для иностранных граждан пользоваться услугами российских суррогатных матерей.

«Сегодня суррогатное материнство, как показывают 11 эпизодов уголовных дел, это большая криминальная индустрия, связанная с торговлей детьми. Именно церковь возвысила свой голос как голос совести, потому что страдают от этого наши мамы, которые поддаются на объявления, сулящие им прибыль. Страдает здоровье очень сильно и, прежде всего, неизвестна судьба тех тысяч детей, которые вывозятся за рубеж», - заявил Лукьянов.

Ранее запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в решении вопроса с детьми-сиротами нужно избегать детских домов.

