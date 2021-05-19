В Госдуме признали провал в противодействии суррогатному материнству

Депутат Госдумы РФ Николай Земцов на пресс-конференции в НСН заявил, что государству необходимо изучать современные биологические вызовы, чтобы не допустить уничтожения человечества.

В России пропустили этап развития суррогатного материнства, необходимо делать выводы для дальнейшего контроля новых технологий в этой области, заявил депутат Госдумы РФ Николай Земцов на пресс-конференции в НСН.

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«Нам давно пора разобраться с новейшими технологиями. В случае с суррогатным материнством мы опоздали на 20 лет, но есть ведь и другие технологии, связанные с экстракорпоральным оплодотворением, с большими фармакологическими проектами, с синтетической биологией. Весь этот комплекс проблем, которые зачастую стимулируются очень богатыми, не связанными с нашим государством центрами, требуют изучения нашим обществом. Необходимо изучать вопросы с точки зрения биоэтики и биобезопасности, потому что наука подошла к возможности синтезирования людей и синтезирования органов. Это требует государственного контроля. Необходимо делать выводы из суррогатного материнства, иначе новейшее человечество само себя уничтожит», - объяснил Земцов.

Ранее руководитель Патриаршей комиссии по делам семьи Фёдор Лукьянов в пресс-центре НСН предостерег россиянок становиться суррогатными матерями для зарубежных граждан.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Суррогатное МатеринствоГосдума
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