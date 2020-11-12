13.11.2020 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится ОНЛАЙН пресс-конференция на тему: Демографическая бездна: Какова роль коронавируса в вымирании россиян?

Счётная палата РФ назвала пугающие цифры о росте естественной убыли населения за первую половину 2020 года. Так, набирая темпы уже пятый год подряд, за указанный период, по сравнению с аналогичным в 2019 году, естественная убыль возросла на 30% и составила более 300 тысяч человек. В то же время сократилась численность занятых в экономике людей и количество безработных выросло почти на 1,5 млн, показав максимальный уровень безработицы с 2012 года. Ещё в октябре правительство ухудшило прогнозы по убыли населения на фоне пандемии коронавируса, заявив, что это число увеличится в десять раз, по сравнению с прошлым годом, а через пять лет число жителей страны и вовсе может сократиться на 1,2 млн человек.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут о влиянии пандемии коронавируса в актуальной демографической ситуации, а также предложат пути выхода из неё.

Участники пресс-конференции:

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, эксперт ОНФ, член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин;

Директор Института повышения конкурентоспособности, Член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ, к.э.н. Алексей Ульянов.

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

(Все ваши вопросы будут рассмотрены в обязательном порядке! Также вы можете отправлять свои вопросы по ходу прямого эфира. Всем телеканалам (по запросу) мы готовы направить итоговое видео с пресс-конференции)

