В Минздраве рассказали о влиянии коронавируса на здоровье мужчин

Главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью, эксперт ОНФ, член-корреспондент РАН, профессор Олег Аполихин на пресс-конференции НСН рассказал, что за время пандемии в России всплеска зачатий не произошло, зато вырос спрос на противозачаточные средства.

При этом, по его словам, влияние коронавируса на мужское репродуктивное здоровье минимально.

«Воздействие РНК вируса повреждает структуру хроматина, сперматогенного эпителия, который влияет на нормальное состояние сперматозоидов и качество зачатия. Но что важно – репродуктивная система у человека устроена очень стабильно, каждые три месяца происходит смена «поколений» сперматозоидов. Потому У 90% мужчин никаких последствий коронавирус не вызовет», - рассказал эксперт.

Но вирус может создать условия для повреждения мужской репродуктивной системы, если был воспалительный процесс ранее из-за хламидиоза или других инфекций, добавил Аполихин.

