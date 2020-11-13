Эксперт: в России произошла алкогольная революция

Директор Института повышения конкурентоспособности, член рабочей группы по демографической и семейной политике экспертного совета при Правительстве РФ, к.э.н. Алексей Ульянов на пресс-конференции НСН рассказал, что в России стали меньше пить крепкий алкоголь.

«В России произошла алкогольная революция – россияне стали меньше пить, прежде всего крепких алкогольных напитков. Потребление алкоголя на душу населения на пике в начале 2000-х года было порядка 15-17 литров на человека в год, а теперь – 9 литров», - рассказал Ульянов.

Но все равно 9 литров чистого алкоголя на человека в год – это выше, чем критический уровень алкоголизма в стране, отмечаемый Всемирной организацией здравоохранения, добавил он. ВОЗ называет этот уровень потребления в 8 литров на человека в год.

«Лозунг должен быть такой – водку в спецмагазины», - сказал Ульянов и призвал брать пример с европейских стран, где есть культура потребления алкоголя в виде вина, что не сказывается на демографии.

Также он предложил ввести два вида лицензий на торговлю алкоголем – на продажу алкоголя до 15 градусов и свыше, что позволит создать магазины, специализирующиеся именно на продажах вин.

Остальное нужно вывести из продуктовой розницы в специальные магазины, уверен Ульянов. При этом число этих спецмагазинов должно быть невелико, порядка 1 магазина на 30 тысяч человек населения, если брать за пример скандинавский опыт.

При этом акцизы на крепкий алкоголь должны вырасти кратно, так, чтобы бутылка водки стоила как 2-3 бутылки хорошего отечественного вина. Тогда люди перейдут на европейскую модель потребления алкоголя, считает эксперт.

Самогоноварение же, по мнению эксперта, зачастую не столь опасно, как считают, если человек производит его для себя. Ведь тогда он делает это хорошо, да и Россия - страна городская, люди не станут массово ставить самогонные аппараты у себя дома.

